Президенту доложили о постоянных обстрелах в приграничье с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую область, где осмотрел фортификации и заслушал военное руководство.

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, он осмотрел железобетонные конструкции, траншеи, блиндажи, места для ведения огня, окопы для БТР и противотанковый ров. Отмечается, что опорный пункт оборудован невзрывными заграждениями для сдерживания техники врага.

"Президенту доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. По словам начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, в области наращивается капитальная фортификация. В частности, на всем участке границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов", - говорится в сообщении.

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В своем видеообращении Зеленский поблагодарил всех, кто привлечен в регионе к строительству фортификаций, и отметил, что Черниговщина работает согласно графику.

"Заслушал доклады военного и безопасности руководства области - вопрос обороны, уничтожение российских ДРГ, противодействие обстрелам. Во всех приграничных районах проблематика одинаковая. Постоянные российские издевательства - обстрелы, террор", - сообщил он.

Президент подчеркнул, что на 15 тысяч жителей приграничных общин Черниговщины, которые подвергаются постоянным таким ударам из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год.

"Не жалеют. Буквально каждого человека пытаются достать - хотят уничтожить всю жизнь здесь. И каждый, кто защищает наших людей, все наши общины, всю нашу Украину, каждый в мире, кто помогает Украине, - настоящий защитник жизни. Я благодарен всем", - сказал Зеленский.

Он сообщил также, что провел координационное совещание по Чернигову и области - много социальных вопросов и вопросов по восстановлению.

"Добавим скорости разминированию аграрной земли - то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин еще со времени оккупации. Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины", - сказал глава государства.

Так, отметил Зеленский, он провел здесь встречу с предпринимателями в рамках программы "Сделано в Украине" - платформу презентовали в области.

"Миллиард двести миллионов гривен правительство направит по экономическим направлениям на Черниговщине - дополнительно. Это то, что должно поддержать", - отметил он.

Зеленский также поблагодарил всех, кто работает в обновленных отраслях, в частности в оборонных компаниях, всем, кто занимается разработками дронов, техники для Сил обороны и для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Президент также отметил всех воинов-пограничников. "ДОЗОР - спецподразделение нашей пограничной службы. С честью выполняет задачи по всей линии фронта. Стоят государственной благодарности отдельно расчеты беспилотников ДОЗОРа. Горжусь вами, наши воины!", - сказал он и поблагодарил также, в частности пограничников из бригад Гвардии наступления "Месть" и "Стальной кордон".

Зеленский предупредил о новом наступлении россиян

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский в интервью американской телерадиокомпании CBS News заявил, что в ближайшие месяцы начнется большое наступление российских войск. Речь идет о конце мая или июне.

По его словам, хотя силам обороны Украины и удавалось сдерживать россиян, они не готовы защищаться от другого крупного российского наступления без помощи партнеров.

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