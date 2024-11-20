В частности Посольство США в Киеве получило "конкретную информацию" о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября.

Из-за возможной массированной атаки РФ в Киеве сегодня не будут работать посольства США и Испании.

Так, на официальном сайте представительства США обнародовано утром соответствующее предупреждение, адресованное гражданам Соединенных Штатов в Украине.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Из соображений безопасности посольство будет закрыто", - говорится в сообщении.

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Указано, что сотрудникам посольства приказано спрятаться. Также Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги.

В свою очередь испанское издание EFE пишет, Посольство Испании в Киеве также сообщило, что не будет предоставлять услуги в течение дня из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине". В электронном письме, направленном испанцам, проживающим в Украине, посольство рекомендует "принимать чрезвычайные меры безопасности, выполнять все рекомендации местных властей и всегда иметь убежище".

Позже о решении закрыться сообщили еще два посольства.

"Посольство США разместило на своем сайте информацию о возможной воздушной атаке высокой интенсивности сегодня, 20 ноября. В качестве меры предосторожности, Посольство в Киеве сегодня будет закрыто для посетителей", - отмечается на сайте посольства Италии в Украине.

В греческом ведомстве добавили, что "из соображений безопасности, останутся сегодня закрытыми для общественности".

Угроза ракетной атаки

Как сообщал УНИАН, сегодня в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредили, что для обстрелов в России готова авиация на аэродромах, есть запасы ракет и подготовленные корабли-носители ракет и это нужно гражданам "всегда держать в голове", реагировать на тревоги, а структурам - продумывать меры безопасности.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что Российская Федерация пытается реализовать стратегии для повторных ракетных обстрелов Украины.

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