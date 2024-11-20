США оценивают риски повторных атак как достаточно высокие.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что Российская Федерация пытается реализовать стратегии для повторных ракетных обстрелов Украины.

"Массированная атака крылатыми ракетами, которая была осуществлена РФ несколько дней назад, используя почти весь арсенал ударного вооружения, стала крупнейшей атакой после длительного накопления ударных средств, в частности, крылатых ракет. Известно, что наша ПВО эффективно справилась с этой угрозой, однако у врага сохраняется достаточный запас для еще нескольких волн ударного потенциала", - рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Как добавил аналитик, американцы, опираясь на данные своей разведки, которыми также делится с Украиной, оценивает риски повторных атак как достаточно высокие. Згурец пояснил, что с этим связано сообщение посольства США.

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"Уверен, что эти угрозы и предупреждения не являются новостью для наших систем ПВО. Думаю, что наши военные сейчас активно готовятся к вероятной или вероятной атаке, которую может реализовать противник", - подытожил директор Defense Express.

Ракетная атака на Украину - последние новости

Как сообщал УНИАН, утром 17 ноября армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Впоследствии стало известно, что оккупанты запустили около 120 ракет и 90 дронов. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили более 140 воздушных целей.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сегодня отметил, что Россия сделала значительный запас ракет для серии обстрелов Украины. Речь идет о различных типах ракет, в частности баллистические и крылатые.

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