Речь идет о запасах ракет различных типов, в частности баллистических, гиперзвуковых и крылатых.

Россия сделала значительный запас ракет для серии обстрелов Украины. Речь идет о различных типах ракет, в том числе баллистических и крылатых. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также "калибров" и баллистики", - отметил он.

По словам Коваленко, для обстрелов в России готова авиация на аэродромах, запасы ракет и корабли. В ЦПИ отмечают, что эту информацию "нужно понимать и всегда держать в голове", структурам - продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги.

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Ракетные удары по Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, утром 17 ноября армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области, в разных городах раздавались взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. В общем оккупанты запустили около 120 ракет и 90 дронов. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили более 140 воздушных целей.

Тогда в ЦПД предупредили, что Россия накопила ракеты для нескольких раундов массированных ударов по территории Украины.

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