Большинство из них - люди пожилого возраста.

Украина вернула с временно оккупированной территории еще 45 своих граждан. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, украинцев также удалось вернуть с территории России и Беларуси.

"Для многих из них это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ограничением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском для жизни со стороны оккупационных администраций", - отметил Лубинец.

Видео дня

Он добавил, что среди эвакуированных преимущественно люди, которые нуждаются в особых условиях для безопасного перемещения, а именно маломобильные и тяжелобольные граждане.

"Они не имели физической возможности самостоятельно покинуть ВОТ. 10 человек нуждались в неотложном лечении, имели тяжелые хронические заболевания; для 23-х человек была организована эвакуация с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что подавляющее количество возвращенных это люди пожилого возраста. Самой старшей украинке - 93 года. Также были возвращены люди, которые нуждаться в правовой помощи и сопровождении, поскольку потеряли личные документы и не могли самостоятельно пересечь границу.

"Замечу, что часть украинцев, которые уже на подконтрольной территории Украины, подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб", - написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Жизнь в оккупации - последние новости

Ранее заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк рассказал, что происходит в оккупированном городе. Он отметил, что за время оккупации более тысячи жителей Энергодара прошли через застенки. Особенно это было распространено в 2022-2023 годах, когда россияне заставляли работников Запорожской АЭС подписывать контракты с "Росатомом".

Также 18-летняя Ольга, которая 10 лет прожила в оккупации в Донецкой области, рассказала, что дети на захваченных территориях боятся всего, а именно, что российские солдаты изнасилуют, убьют, покалечат и что "снова начнется война".

"В детстве мы не очень понимали, что происходит. Просто какие условия нам дали - в таких мы и жили. Мы считали это нормой. У нас были развлечения, но они - другие. Мы не могли постоянно где-то гулять, у нас, в основном, больше были домашние условия. Больше было такое, что просто дети по улицам гуляют. Просто ходили вместе, пошли в какой-то магазинчик, покупали мороженое...", - вспомнила девушка.

Вас также могут заинтересовать новости: