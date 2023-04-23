Женщина отметила, что не колебалась в своем выборе.

Ряды Вооруженных сил Украины пополнила бывшая депутат парламента Швеции Кэролайн Норденгрип. Она служит в "Интернациональном легионе".

О своем решение защищать Украину от российских оккупантов Норденгрип сообщила в своем Instagram. Женщина пожаловалась на украинскую бюрократию, потому что на сбор всех подписей и печатей она потратила три дня.

"После трех дней бюрократии стало ясно, что меня одобрили в регулярную армию, куча штампов", - написала бывший депутат в соцсети.

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Норденгрип подписала контракт с ВСУ и теперь станет кадровым солдатом в звании сержанта. Она отметила, что не колебалась ни секунды.

Кэролайн Норденгрип – что известно

Новому бойцу "Интернационального легиона" 42 года. Она родом из Боллебюгда. В парламенте Швеции она была членом правой партии "Шведских Демократов", а также работала национальным омбудсменом партии.

Политик с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддерживала Украину. Ранее она посещала украинские города парламентарий.

Интернациональный легион - последние новости

После полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые иностранцы приняли решение защищать украинские города от оккупантов. Президент Владимир Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона", в который вошли иностранные бойцы из 52 стран мира.

Они вместе с кадровыми военными украинской армии борются с российскими захватчиками и несут потери. Так, в боях за Украину погиб 45-летний доброволец из Польши Михал Журек. Он был командиром взвода Интернационального легиона Вооруженных Сил Украины.

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