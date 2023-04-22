Пол Йонсон отметил, что уже идет война на истощение.

Война Российской Федерации против Украины может оказаться долгой. Союзникам Киева необходимо готовится к такому сценарию.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что украинские военные в рамках подготовки к освобождению территорий Украины получили сотни танков, системы артиллерии и тысячи бронемашин

"Я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению. Для этого очень важно убедиться в том, что мы можем обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы", - заявил министр в интервью РБК-Украина.

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По его словам, сейчас идет война на истощение, в которой главное - безопасность поставок.

"Мы сейчас в Швеции пересматриваем наши мощности, чтобы показать, что у нас есть промышленная база, которая одновременно может гарантировать, что мы увеличиваем до 2% ВВП наши расходы на оборону, и в то же время делать больше, чтобы поддерживать Украину", - подытожил Йонсон.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Украина уже не первій месяц готовится к контрнаступлению. При этом глава СНБО Алексей Данилов заявил, что военное руководство Украины будет принимать решение о контрнаступлении в последний момент.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что контрнаступательные действия ВСУ уже начались, в частности идет масштабная подготовка к освобождению всех территории Украины.

В то же время городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Запорожской области оккупанты готовятся к эвакуации в населенных пунктах, находящихся вблизи линии фронта.

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