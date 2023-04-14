Сегодня с ним попрощались в Бралине.

В боях за Украину погиб 45-летний доброволец из Польши Михал Журек, сегодня с ним простились.

Как пишет TVPinfo, мужчина был командиром взвода Интернационального легиона Вооруженных Сил Украины, перед этим получил опыт службы в территориальных войсках обороны. Михал получил тяжелое ранене в голову в Бахмуте, скончался 25 марта в больнице Днепра.

Его супруга Агата Журек рассказала, что мужчина решил поехать в Украину в апреле прошлого года. После возвращения он собирался служить в Войске Польском. "Он сказал, что будет бороться за свободу Украины и безопасность Польши", - сказала она.

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Женщина отметила, что через месяц мужчина должен был возвращаться домой. У него осталось четверо детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Михала Журека похоронили сегодня в Бралине. На церемонии присутствовала украинская делегации и военнослужащие, пишет Укринформ. На гроб мужчины положили флаг Украины, а на могилу - венки от его собратьев и народа Украины.

Гибель польских добровольцев в Украине

Как сообщал УНИАН, прошлым летом в Украине погиб польский боец смешанных единоборств Томек Валентек, который помогал Украине защищаться от российской агрессии.

Зимой стало известно о гибели Януша Шеремета и Кшиштофа Тифеля - поляков, присоединившихся к Интернациональному легиону.

Также недавно в больнице умер волонтер из Польши Марек, попавший под обстрел во время доставки гуманитарной помощи в Часов Яр

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