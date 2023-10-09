В частности, проверяется информация о возможной гибели еще двух украинцев вблизи сектора Газы, а также одного нашего земляка на территории этого сектора.

Война в Израиле 2023 продолжается, и количество погибших украинцев после ракетных обстрелов и вторжения членов палестинского исламистского движения ХАМАС на территорию страны со стороны сектора Газы может быть больше.

Проверяется информация о возможной гибели еще трех наших земляков, об этом говорится в утренней сводке оперативного штаба МИД Украины, обнародованной спикером Олегом Николенко в Facebook. "Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь", - говорится в сводке.

Также удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля. "В то же время появилась информация о возможной гибели двух других украинцев вблизи сектора Газы. Проверяем", - отмечается в сводке.

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При этом, всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Фиксируется массовая отмена авиарейсов. Украинские дипломаты ищут решение для помощи украинцам уехать из страны.

Вместе с тем, в МИД получили информацию о возможной гибели украинца в секторе Газы. Ожидается официальное подтверждение.

Дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинской общиной. Прорабатываются потенциальные эвакуационные маршруты.

Израиль и ХАМАС воюют - что надо знать

Рано утром 7 октября боевики ХАМАС массированно обстреляли Израиль со стороны Сектора Газы, а также вторглись на израильскую территорию. Члены ХАМАСа убивали военных и гражданских, захватывали территорию и брали в плен людей.

Сообщалось, что есть сотни жертв, в том числе погибли две гражданки Украины. Израиль начал активно противодействовать ХАМАСу - наносил мощные удары по сектору Газы. Кроме того, СМИ писали, что израильские силы в Газе задержали заместителя командующего южным подразделением военно-морских сил ХАМАСа - Абу Гали.

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