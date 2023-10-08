В Сенате США предлагают рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании обороны Израиля.

Американские сенаторы готовят закон, который направлен на предоставление помощи Израилю для защиты в свете массированной атаки, совершенной боевиками группировки ХАМАС 7 октября.

Как сообщается на сайте комитета сенаторов США, председатель сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) выступил с заявлением о поддержке Израиля и предложил принять закон, который предоставит ему инструменты, необходимые для самозащиты. Также сенатор подчеркнул острую необходимость утвердить посла США в Израиле.

"Как заявил президент Байден, Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Израилем, поддерживая его право защищаться от терроризма и делать все необходимое в ближайшие дни и недели для защиты своего народа. Я скорблю о потере невинных. Я молюсь за тех, кого похитили из своих домов, и за тех, кто продолжает подвергаться опасности", - отметил Кардин.

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Сенатор заявил, что правительство и Конгресс США обязаны предложить Иерусалиму помощь, которая "легла в основу американо-израильских отношений с момента их основания".

"Я намерен при первой возможности продвигать законопроект, который будет сосредоточен на предоставлении Израилю того, что ему нужно для самозащиты. Это включает в себя пополнение системы противоракетной обороны "Железного купола", что гарантирует постоянную доступность таких перехватчиков. Я также призываю рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании обороны Израиля, поскольку он преодолевает непосредственные последствия этого террористического нападения", - сказал Кардин.

Также он будет продвигать принятие резолюции, укрепляющей приверженность США отношениям с Израилем.

"Сейчас как никогда важно, чтобы у нас был утвержденный Сенатом посол в Израиле. Вот почему я надеюсь, что мои коллеги присоединятся ко мне и оперативно утвердят госсекретаря Джейкоба Дж. Лью на посту нового посла США в Израиле", - отметил сенатор.

ХАМАС атаковал Израиль - новости

Как сообщал УНИАН, 7 октября рано утром палестинская группировка ХАМАС атаковала на Израиль. Боевики из сектора Газа совершили массированный ракетный удар по территории Израиля, а также прорвали границу и продвинулись на десятки километров вглубь, убивая мирных жителей и захватывая их в заложники.

Израиль начал операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС и наносит ответные удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Позже он сообщил об окончании первой фазы войны после субботнего нападения боевиков ХАМАС на страну и добавил, что Израиль вступает в долгую и тяжелую войну.

США осудили нападение ХАМАС и ее союзников на Израиль и выразили солидарность с властями и народом страны. Президент Джо Байден заверил, что полностью поддерживает право Израиля на самооборону.

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