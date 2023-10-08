Сейчас его допрашивают.

Армия обороны Израиля задержала заместителя командующего Южного подразделения Военно-морских сил ХАМАС в Газе Мухаммеда Абу Гали.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. Отмечается, что его задержало подразделение Военно-морских сил "Шайет 13". Пока никаких подробностей этого задержания не приводится.

"Подозреваемый находится под стражей и в настоящее время допрашивается представителями оборонного ведомства", - говорится в сообщении.

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Кроме того, военные сообщают о сбитии истребителем палестинского террориста, который проник в Израиль из сектора Газа, а также поражении трех ракетных установок ракетным катером ВМС.

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