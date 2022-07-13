В Минобороны Украины определили семь основных профессий и 14 специальностей.

Некоторым украинкам этой осенью придется стать на воинский учет. Всего в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей.

Об этом говорится в приказе №35 Минобороны.

С 1 октября на воинский учет обязаны стать женщины, имеющие следующие специальности:

химия, химические технологии и инженерия, биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, географии, физике и астрономии;

пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технология медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Получение этих специальностей и профессий является основанием для постановки на воинский учет женщины.

При этом в приказе есть список перечень специальностей и профессий, родственных с соответствующим военно-учетным специальностям. Он содержит 35 профессий и 76 специальностей.

Стоит отметить, на воинский учет в обязательном порядке предположительно ставят только по специальностям и профессиям из основного списка, но не исключено, что подход может измениться.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине разработали порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным за пределы места проживания.

С 1 октября в Украине женщин определенных специальностей будут ставить на воинский учет. В МВД объяснили, будет ли украинкам запрещен после этого выезд за границу.

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