Общественные места все открыты для общего посещения и могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан.

Мужчинам могут вручать повестки на пляжах, ведь они являются общественными местами.

"То есть общественные места все открыты для общего посещения, и там может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляжах - ред.) также", - заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает "Суспильне".

Гуменюк добавила, что повестка - это не способ наказания. Уведомления о воинской обязанности во время мобилизации проводятся в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

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Повестки в Украине - детали

За игнорирование повестки в период военного времени в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В сети случаются истории, когда во время мобилизации в Украине забирают на службу, например, многодетного отца либо студента. Адвокат Тарас Никифорчук отмечает, что это было в начале большой войны, когда люди шли в армию по собственному желанию.

Адвокат Тарас Никифорчук напомнил, что военнообязанные в Украине могут получить не только повестку, но и оповещение. Он объяснил, в чем разница между этими двумя документами.

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