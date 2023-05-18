Мужчинам могут вручать повестки на пляжах, ведь они являются общественными местами.
"То есть общественные места все открыты для общего посещения, и там может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляжах - ред.) также", - заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает "Суспильне".
Гуменюк добавила, что повестка - это не способ наказания. Уведомления о воинской обязанности во время мобилизации проводятся в тех местах, где есть военнообязанные граждане.
Повестки в Украине - детали
За игнорирование повестки в период военного времени в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В сети случаются истории, когда во время мобилизации в Украине забирают на службу, например, многодетного отца либо студента. Адвокат Тарас Никифорчук отмечает, что это было в начале большой войны, когда люди шли в армию по собственному желанию.
Адвокат Тарас Никифорчук напомнил, что военнообязанные в Украине могут получить не только повестку, но и оповещение. Он объяснил, в чем разница между этими двумя документами.