Он напомнил, что для увольнения со службы есть три простых основания.

В сети случаются истории, когда во время мобилизации в Украине забирают на службу, например, многодетного отца либо студента. Адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале отмечает, что это было в начале большой войны, когда люди шли в армию по собственному желанию.

"Они туда пошли по зову сердца, написали заявление. А теперь хотят оттуда уволиться и ссылаются на то что, у них трое детей, либо они вспомнили, что, оказывается, они где-то учились на стационаре. Так, друзья, к сожалению, не получится", - говорит адвокат.

Никифорчук напомнил, что для увольнения со службы есть три простых основания:

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достижение граничного возраста (60 лет в военное время);

если есть вывод ВВК о том, что у человека есть какие-то болячки и он, соответственно, не может в дальнейшем проходить службу;

когда в отношении человека суд вынес приговор о лишении свободы.

По каким семейным обстоятельствам можно уволиться с военной службы

Ранее юристы объяснили, что основания для увольнения с военной службы предусмотрены частью 4 статьи 26 Закона Украины "О военном долге и военной службе".

В законе указано, что любая инвалидность жены или мужа, инвалидность І или II группы родителей военнослужащего - основание для увольнения со службы.

Военный должен подать рапорт непосредственному командиру с указанными основаниями для увольнения и копии документов-подтверждений. Важное уточнение: чтобы доказать, что речь идет о родственниках жены или самой жене (муже), брак должен быть зарегистрирован в ЗАГСе.

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