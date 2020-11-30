В оккупированном Крыму из кранов в жилых домах течет вода коричневого цвета.
Читайте также"Ресурсы идут не туда": у Зеленского назвали причину проблем с водой в КрымуСоответствующее фото опубликовал в своем Twitter пользователь под ником RoksolanaToday & КрымUA.
«Симферополь. Напоминаю, чем мы чаще моем руки! Вот такая вода почти постоянно последнюю неделю на улице Первомайской», – написал пользователь.
В комментариях некоторые сравнили воду с капучино: «Живут же люди, вместо воды им капучино дают, чего они еще не довольные. А может это вообще кофе с бейлис», «А это точно вода, а не чашка с остатками кофе?».
Ситуация с водой в Крыму: причины
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
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