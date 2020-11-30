Пользователь Twitter опубликовал снимок мутной жижи, которая течет из кранов у крымчан.

В оккупированном Крыму из кранов в жилых домах течет вода коричневого цвета.

Читайте также"Ресурсы идут не туда": у Зеленского назвали причину проблем с водой в КрымуСоответствующее фото опубликовал в своем Twitter пользователь под ником RoksolanaToday & КрымUA.

«Симферополь. Напоминаю, чем мы чаще моем руки! Вот такая вода почти постоянно последнюю неделю на улице Первомайской», – написал пользователь.

В комментариях некоторые сравнили воду с капучино: «Живут же люди, вместо воды им капучино дают, чего они еще не довольные. А может это вообще кофе с бейлис», «А это точно вода, а не чашка с остатками кофе?».

Ситуация с водой в Крыму: причины

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Катерина Шварц