В акции принимают участие около тысячи человек.

Пенсионеры силовых ведомств во время акции за пересмотр пенсий прорвали кордон у здания Верховной Рады на площади Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около тысячи человек. Судя по их плакатам, они приехали из разных городов Украины, в частности, из Харькова.

Пенсионеры силовых ведомств, в частности Министерства внутренних дел, требуют пересмотра их пенсионного обеспечения.

В частности, они отметили, что если не выполнят их требования до 14 августа, то они будут проводить в Киеве более радикальные действия. В частности, планируется марш.

После оглашения своих требований участники акции еще немного подождали представителей парламента, с которыми они хотели пообщаться.

Депутаты к ним не вышли, поэтому пенсионеры-силовики, как и обещали ранее, прорвались через забор и кордон Нацгвардии, которыми разделена площадь Конституции, - перед центральным входом в парламент.

Пока никаких столкновений не происходит, участники акции просто заняли большую площадь перед ВР.

Кордоны силовиков по периметру парламента с самого утра были усилены.

Участники акции сообщили, что позже планируют отправиться к зданию Кабинета министров.

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Автор: Таня Поляковская