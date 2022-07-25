Около полумиллиона человек в осенний период переместится с востока на запад к тем миллионам, что уже переместились.

По меньшей мере 800 тысяч украинцев потеряли жилье, не все из них хотят жить в модульных городках.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в эфире информационного телемарафона.

Она отметила, что модульным жильем, как и строительством занимается Минрегион - у них соответствующие программы и деньги. При этом напомнила, что вместе с польским и другими правительствами уже построены первые модульные городки, но "их точно недостаточно".

Верещук рассказала о своем общении с людьми на Черниговщине, которые потеряли жилье.

"Люди не очень хотят жить в модульных городках, потому что жили в своих частных зданиях. Хотят, как они говорят, у себя на огороде хоть одну комнатку",- добавила она.

При этом отметила, что в этом году не будет построено достаточно жилья.

"То, что жилья в этом году не будет построено в достаточном количестве, надо говорить уже. То, что люди будут перемещаться и отопительный сезон будет тяжелым, это действительно тоже правда. Но то, что мы занимаемся, к примеру, жильем, утеплением, реконструкцией, заменой котлов и делаем все, чтобы люди, которые переместились, было где жить и где перезимовать – это тоже факт", - подчеркнула Верещук.

Также она спрогнозировала, что около полумиллиона человек в осенний период переместится с востока на запад к тем миллионам, которые уже переместились.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на приобретение резервного запаса оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры помогут обеспечить людей теплом и водой.

Также создан оперативный штаб по обеспечению строительными материалами, что будет способствовать восстановлению зданий и сооружений, поврежденных в результате развязанной РФ войны против Украины.

По словам председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, по состоянию на 15 мая только на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. При этом 80% разрушенных россиянами зданий - частное жилье.

В свою очередь министр общин и территорий Алексей Чернышов заверил, что модульные городки для ВПЛ будут иметь все необходимое оборудование, чтобы функционировать и зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: