Из 3,5 тыс. разрушенных в результате войны зданий 80% - это жилье.

На Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Около 3,5 тысяч зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий на Черниговщине. 80% — это жилье", - отметил он.

Для черниговцев, которые потеряли жилье, планируют возвести модульные дома. Разместить временное жилье планируют в районе лыжной базы, которая тоже разрушена в результате вражеских обстрелов.

"Тем, кто остался без дома, прежде всего стоит обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства и получения справки о разрушении имущества именно в результате боевых действий", - уточнил он.

Затем с этим документом необходимо обратиться во вновь созданные комиссии по фиксации утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества при сельских, поселковых, городских советах. Заявителем может быть человек, который владеет этим имуществом и подтверждает это право документально.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Львовщине появился второй модульный городок для переселенцев.

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