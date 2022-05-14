Разместить временное жилье планируют в районе лыжной базы, которая тоже разрушена в результате вражеских обстрелов / фото УНИАН, Арсен Петров

На Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Около 3,5 тысяч зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий на Черниговщине. 80% — это жилье", - отметил он.

Для черниговцев, которые потеряли жилье, планируют возвести модульные дома. Разместить временное жилье планируют в районе лыжной базы, которая тоже разрушена в результате вражеских обстрелов.

"Тем, кто остался без дома, прежде всего стоит обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства и получения справки о разрушении имущества именно в результате боевых действий", - уточнил он.

Затем с этим документом необходимо обратиться во вновь созданные комиссии по фиксации утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества при сельских, поселковых, городских советах. Заявителем может быть человек, который владеет этим имуществом и подтверждает это право документально.

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