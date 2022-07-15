Модульные городки, которые открываются для внутренне перемещенных лиц, будут иметь все необходимое оборудование, чтобы функционировать и зимой.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр общин и территорий Алексей Чернышев.
В Украине уже открыто восемь модульных городков. Около 15 проектов находятся в стадии реализации. Проекты планируются и для применения зимой, то есть там есть и отопление, горячая вода и другие вещи", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, украинское правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на приобретение резервного запаса оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры помогут обеспечить людей теплом и водой.
Также создан оперативный штаб по обеспечению строительными материалами, что будет способствовать восстановлению зданий и сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
По словам председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, по состоянию на 15 мая только на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. При этом 80% разрушенных россиянами зданий - частное жилье.