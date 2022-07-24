Она назвала несколько причин задержки.

Почти 250 тысяч внутренне перемещенных лиц пожаловались на то, что не получили денежные выплаты от государства.

Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

По ее словам, люди массово звонят на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам "1548".

"Многие люди жалуются на то, что выплаты или начислили и не получили, или подали заявку и не получили ни разу выплаты", - сказала Верещук.

Первой причиной задержки выплат является то, что электронный сервис государственных услуг "Дія" не передал некоторые заявки в органы социальной защиты.

"Люди регистрировались в "Дії", "Дія" не передала на органы соцзащиты такие данные. И это десятки тысяч людей, которые сейчас жалуются именно на то, что "Дія" не передала такие данные. Мы централизовали такие выплаты, Министерство соцполитики их выплачивает. Но людей было почти 250 тысяч. 90 тысячам уже выплачено. Сейчас остальным мы помогаем, увеличиваем количество компьютеров, программ", - сказала Верещук.

Второй причиной является то, что некоторые документы не были оформлены должным образом, а людей об этом не предупредили. Министр рекомендует этим людям позвонить на горячую линию и сообщить о проблеме.

Ранее сообщалось, что правительство обновило перечень оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам.

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