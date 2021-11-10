Также такие пенсии будут выплачены лицам, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства на контролируемой Украиной территории.

Кабинет министров утвердил порядок выплаты пенсий, которые не были выплачены внутренне перемещенным лицам за период до месяца возобновления их выплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

Также такие пенсии будут выплачены лицам, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории.

Согласно пояснительной записке, пенсионные выплаты за прошлый период проводятся получателям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда на эту цель, за счет средств госбюджета на соответствующий год.

Читайте такжеВ Украине за год платежки за услуги ЖКХ потяжелели более чем на 30% - ГосстатОтмечается, что реализация акта потребует дополнительных расходов из госбюджета в размере 6,1 млрд грн.

Размер пенсий в Украине

На сегодня в Украине минимальная пенсия составляет 1 854 грн, однако в 2022 году размер выплат будет изменен. С 1 января 2022 года среднюю пенсию в Украине будет увеличено до 4 000 грн.

В декабре 2021 года будет установлена минимальная пенсия в размере 2 600 грн для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж работы (мужчины – 35 лет, женщины – 30). Сейчас для этой категории она составляет 2 400 грн

В январе будет сделан перерасчет для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

Автор: Екатерина Жирий