Данный процессуальный вопрос слушает следственный судья ВАКС Олег Федоров.

17 мая 2023 года в Высшем антикоррупционном суде проходит судебное заседание по рассмотрению жалобы стороны защиты на задержание со вчерашнего дня бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого САП и НАБУ подозревают в получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

Данный процессуальный вопрос слушает следственный судья ВАКС Олег Федоров.

На заседание пришел сам Всеволод Князев, а также два его адвоката.

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Сторону обвинения представляет прокурор, начальник отдела САП Александр Омельченко.

Вчера он сообщил, что были задержаны два человека, а действия квалифицируются по части 4 статьи 368 и части 4 статьи 369 УК (Получение неправомерной выгоды и Предложение, обещание получить неправомерную выгоду. Санкция предусматривает от 8 лет лишения свободы).

"Судебно-юридическая газета" ведет текстовую трансляцию.