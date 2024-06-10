Сухаревский был одним из заместителей Сырского.

Герой Украины, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В соответствии с приказом Министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

До этого Вадим Сухаревский был одним из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он отвечал за беспилотные системы и развитие применения дронов.

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Кто такой Вадим Сухаревский

Согласно данным из открытых источников, Вадим Сухаревский родился в городе Берегово Закарпатской области. 39-летний военный вошел в историю российско-украинской войны как первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков под Славянском в апреле 2014 года.

Кроме того, Сухаревский является автором известного лозунга "Бачиш – стріляй", который сейчас часто можно увидеть на шевронах или даже услышать в песнях.

В 2022-2024 годах Вадим Сухаревский был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Она участвовала, в частности, в контрнаступлении на Херсонщине.

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