Напомним, на днях в Одессе на пляж вынесло российскую морскую мину.

В Виннице отсрочили начало работы пляжей. До окончания военного положения горожанам запрещено посещать водные объекты, расположенные на территории МТГ.

Об этом говорится в телеграм-канале Винницкого городского совета.

Как отмечается, соответствующее решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая Указ президента, а также соответствующий протокол областной комиссии.

Недавно на берег Одессы штормом вынесло вражескую мину

Вражеские якорные мины прибили к берегу во время шторма. Впоследствии они были обезврежены. Одесситам в очередной раз напомнили об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод.

По данным премьера Шмыгаля, более 300 тыс. квадратных километров территории Украины загрязнено минами или снарядами, которые не разорвались.

А тем временем в Украине хотят продолжить военное положение и мобилизацию. С такой инициативой выступил сам президент. Сейчас срок действия военного положения предусмотрен до 24 мая.

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