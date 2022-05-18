В Виннице отсрочили начало работы пляжей. До окончания военного положения горожанам запрещено посещать водные объекты, расположенные на территории МТГ.
Об этом говорится в телеграм-канале Винницкого городского совета.
Как отмечается, соответствующее решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая Указ президента, а также соответствующий протокол областной комиссии.
Недавно на берег Одессы штормом вынесло вражескую мину
Вражеские якорные мины прибили к берегу во время шторма. Впоследствии они были обезврежены. Одесситам в очередной раз напомнили об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод.
По данным премьера Шмыгаля, более 300 тыс. квадратных километров территории Украины загрязнено минами или снарядами, которые не разорвались.
А тем временем в Украине хотят продолжить военное положение и мобилизацию. С такой инициативой выступил сам президент. Сейчас срок действия военного положения предусмотрен до 24 мая.