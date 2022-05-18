В парламенте 18 мая зарегистрирован соответствующий проект закона.

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок военного положения в Украине.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.

Проект закона №7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" зарегистрирован в парламенте 18 мая. Текст документа на сайте ВР еще не появился.

24 февраля Зеленский своим указом ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину. После этого парламент несколько раз по инициативе президента продлевал срок действия военного положения - сейчас в Украине до 25 мая продолжается это положение.

Во время военного положения в стране допускается особый режим въезда и выезда, ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Устанавливается комендантский час.

Также на период военного положения возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

Вместе с тем в стране будет продолжена мобилизация мужчин для службы в Вооруженных силах Украины. Однако она будет иметь выборочный характер, ведь, по словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, наша армия укомплектована на 100% в аспекте личного состава.

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