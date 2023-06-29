В то же время, в рейтинге дружелюбия украинцы наиболее положительно относятся к Польше, США и Великобритании.

У граждан Украины, принимавших участие в социологическом опросе, ухудшается отношение к Китаю и Турции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с общественной организацией "Центр трансатлантического диалога" 1-2 июня 2023 года.

Цель исследования состояла в выяснении оценки украинцами отдельных стран по уровню дружелюбия к Украине. Как исследовали социологи, отношение украинцев к крупнейшим странам союзников остается очень позитивным.

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В частности, 94% считают Польшу дружественной страной, 86% считают дружественными США, 85% - Великобританию. Кроме того, продолжает улучшаться отношение украинцев к Германии: процент оценки ее как дружественной страны вырос с 65% в прошлом году до 80% сейчас.

При этом, отношение украинцев к Китаю и Турции в динамике ухудшается. Так, если в октябре прошлого года Китай считали скорее нейтральной страной (63%), сейчас эта оценка изменилась на более нейтрально-отрицательную: 34% оценили ее как враждебную страну, 52% как нейтральную.

Также, в отношении Турции увеличилась оценка ее как нейтральной страны: 48% считают ее нейтральной, 40% - дружественной, тогда как в прошлом году оценка ее как дружественной страны (51%) была больше чем как нейтральной (39%).

В ходе исследования опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Турция и Китай сотрудничают с Россией

Как сообщал УНИАН, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых санкций стран Запада против РФ, в Турции зафиксирован всплеск регистраций компаний россиянами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воздержался от участия в западных санкциях против России в связи с ее вторжением в Украину, что сделало Турцию привлекательным местом для инвесторов, ищущих убежища от санкций, в том числе олигархов, пытающихся избежать потенциальной конфискации активов.

Ранее американские чиновники высказывали мнение, что Китай может поставлять России нелетальную военную помощь для ведения войны против Украины. Она может включать форму или даже бронежилеты для российских военных. Китай отказался осудить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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