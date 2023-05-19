Турецкий президент уверен, что Запад ведет себя неправильно, когда пытается санкциями остановить агрессию РФ против Украины.

У Турции "особые" отношения с Россией, поэтому никаких санкций против Москвы Анкара вводить не намерена. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

"Мы не в той точке, где стали бы вводить санкции против России, как это сделал Запад. Мы не ограничены [в контактах с РФ] санкциями Запада. Мы сильное государство, и у нас хорошие отношения с Россией", – заявил он.

По мнению Эрдогана, в своей политике относительно РФ Запад придерживается "не очень сбалансированного подхода". В этом контексте он похвастался хорошими личными отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным, что позволило продлить зерновую сделку.

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"Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным", — подчеркнул Эрдоган.

Российско-турецкие отношения

На этой неделе было продлено действие зерновой сделки. По словам Эрдогана, это произошло "при поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей". В РФ в свою очередь признали, что согласились на продление "в ответ на обращения турецких партнеров".

Между тем Россия устраивает антитурецкие провокации в Европе, чтобы поссорить Анкару с Западом. Показательно, что Эрдоган охотно "ведется" на эти провокации, несмотря на их очевидность.

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