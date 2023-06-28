США опасаются, что Китай может изменить свою официальную позицию по войне.

Китаю становится "все более и более сложно" придерживаться его текущей позиции относительно войны в Украине, где Пекин вынужден демонстрировать одновременно и нейтралитет, и поддержку нарративов России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

"С самого первого дня Пекину пришлось пройти очень сложную линию в этом вопросе. С одной стороны, находить способы поддерживать Россию — в том числе дипломатически продвигать свои аргументы, свои ложные аргументы по всему миру — (и) в то же время пытаться казаться нейтральным и пытаться представить себя как-то миротворцем", – заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что во время его поездки в Пекин на прошлой неделе он подробно говорил с китайским руководством о войне в Украине. Тогда обе стороны пришли к единому мнению, что проблему российской агрессии нужно обсуждать и дальше.

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"Может наступить момент, если появится возможность для подлинной дипломатии и переговоров, когда Китай сможет сыграть позитивную и продуктивную роль. Увы, я думаю, что это далеко в будущем. Роли, которые пытается играть Китай, становятся все более и более очевидными", — сказал Блинкен.

Реакция Китая на мятеж Пригожина

Почти сутки потребовались Китаю, чтобы публично озвучить свою позицию касательно скоротечной попытки военного мятежа вагнеровцев в России. Пекин заявил, что считает конфликт Пригожина с Кремлем "внутренним делом" России.

Двумя днями позже посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что Пекин выступает за территориальную целостность Украины. В частности посол заявил, что Китай вовсе не против того, чтобы Украина вернула под свой контроль все оккупированные территории, включая Крым.

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