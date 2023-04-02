Беженцев из Украины в Европе становится больше, хотя ситуация на фронте не столь угрожающая, как раньше.

Количество украинских беженцев в Европе, получивших статус временной защиты или аналогичной национальной программы защиты, достигло 5 008 482 человек по состоянию на конец марта. Это максимальный показатель с начала полномасштабной войны, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По сравнению с концом января количество украинских граждан, получивших официальную защиту в странах Европы, выросло на 185 тысяч человек.

В разрезе по странам ситуация с количеством украинских беженцев остается прежней. Больше всего украинцев приютила Польша - 1,577 млн. На втором месте Германия - 922 тысячи. В Чехии приют нашли 502 тыс украинцев.

Видео дня

В целом с начала конфликта на территории Европы было зарегистрировано 8 млн 173 тысячи украинских беженцев - с учетом тех, кто уже вернулся домой или уехал в другие регионы мира.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

С 1 апреля украинские беженцы в Польше могут подать документы на получение "карты побыту" - документа, дающего право временного или постоянного проживания в стране. Для беженцев это возможность получить долгосрочное разрешение на проживание без привязки к статусу беженца.

В конце марта парламент Австрии утвердил новые правила трудоустройства украинских беженцев. Теперь получить работу украинцам будет проще – больше не нужно получать предварительное разрешение.

В то же время украинские беженцы часто сталкиваются с негативным отношением к себе в странах пребывания. Так, в Германии выяснилось, что украинцы становятся жертвами преступлений чаще остальных.

Вас также могут заинтересовать новости: