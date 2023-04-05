За три месяца этого года общий пассажиропоток по сравнению с такими же показателями прошлого года снизился в целом на 16%.

За три месяца этого года общий пассажиропоток через госграницу по сравнению с аналогичным периодом 2022 года меньше на 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга по оперативной ситуации на границах и пунктах пропуска.

"За три месяца этого года общий пассажиропоток по сравнению с такими же показателями прошлого года снизился в целом на 16%. В последнее время из общего пассажиропотока преобладает въезд в Украину. Это связано с Пасхальными праздниками. Всего за последнюю неделю в Украину въехало на 80 тыс. человек больше, чем выезжало", - отметил Демченко.

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По его словам, въезжают преимущественно граждане Украины.

"И мы отмечаем, что высокая динамика пассажиропотока будет сохраняться до завершения Пасхальных праздников", - добавил спикер ГПСУ.

Война в Украине и беженцы

Количество украинских беженцев в Европе, получивших статус временной защиты или аналогичной национальной программы защиты, достигло 5 008 482 человек по состоянию на конец марта. Это максимальный показатель с начала полномасштабной войны.

По сравнению с концом января количество украинских граждан, получивших официальную защиту в странах Европы, выросло на 185 тысяч человек.

В разрезе по странам больше всего украинцев приютила Польша - 1,577 млн. На втором месте Германия - 922 тысячи. В Чехии приют нашли 502 тыс украинцев.

В целом с начала войны на территории Европы было зарегистрировано 8 млн 173 тысячи украинских беженцев - с учетом тех, кто уже вернулся домой или уехал в другие регионы мира.

2 апреля 2023 года сообщалось, что на польской границе увеличиваются очереди на въезд в Украину. На въезд в Украину в пункте пропуска "Краковец-Корчева" в очереди столи около 350 автомобилей, в "Шегине - Медика" – 120.

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