Мигрантов, незаконно пересекших границу Украины, предлагают лишать права на получение статуса беженца и высылать.

В Верховной Раде предлагают ввести мораторий на размещение лагерей беженцев на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект №6312 зарегистрировала внефракционный народный депутат Оксана Савчук (партия "Свобода").

В комментарии УНИАН депутат уточнила, что мораторий должен быть введен на территории Украины до окончания российско-украинской войны, возвращения оккупированных территорий и возвращения внутренне перемещенных лиц на освобожденные от оккупации территории.

Законопроект предусматривает, что мигранты, которые незаконно пересекли государственную границу Украины и которые были задержаны во время такой попытки, лишаются права на получения статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной или временной защите, и их высылают с территории Украины. Таким лицам предлагается запретить въезд в Украину сроком от шести месяцев до трех лет.

Законопроектом предусматривается запрет органам власти заключать соглашения и договоры о размещении лагерей беженцев.

Как пояснила Савчук, этот законопроект подготовлен, потому что "польская миграционная проблема может стать украинской проблемой".

Пока текста документа нет на сайте ВР.

Миграционный кризис на границе Беларуси

На польско-белорусской границе наблюдается напряженная ситуация из-за миграционного кризиса.

Читайте такжеВ лесу на польско-белорусской границе погиб годовалый ребенокПравительство в Варшаве обвиняет Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

10 ноября СНБО Украины принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

Сегодня Верховная Рада разрешила украинским пограничника применять силу и оружие для защиты границы.

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Автор: Надя Пришляк