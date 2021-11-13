Это будет сооружение длиной 180 километров, высотой 5,5 метров.

Польша к середине 2022 года планирует построить на границе с Беларусью стену.

Об этом глава польского МВД Мариуш Каминский заявил в эфире радиостанции RMF FM.

"Уже есть очень конкретный план строительства. К концу первого полугодия следующего года. Протяженность - 180 километров, высота - 5,5 метров, очень профессиональное инженерное заграждение", - сообщил он.

Также министр признал, что власти рассматривают вопрос о закрытии транзитного железнодорожного маршрута через польско-белорусскую границу.

Читайте такжеБритания отправила своих военных на польско-белорусскую границу

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Также охрану своих границ усилили прибалтийские страны. В частности, в Литве началось строительство 508-километровой стены на границе с Беларусью.

Мигранты регулярно прорываются через польскую границу.

Правительство в Варшаве и ЕС обвиняют белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Украина усилила охрану своей границы с Беларусью.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Шварц