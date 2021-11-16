Обстановка на пограничном пункте Брузги-Кузница остается напряженной.

Беженцы взяли штурмом белорусско-польскую границу, бросая в польских военных камнями.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел и администрации Польши.

Отмечается, что нелегалы также имели предметы с зажигательной смесью. Польские службы пытались оттеснить мигрантов от границы с помощью водометов.

Обстановка на пограничном пункте Брузги-Кузница остается напряженной. Сообщается о сотнях беженцев, которые сходятся к колючей проволоке с намерением незаконно пересечь границу и попасть в ЕС.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Яна Ставская