Беженцы взяли штурмом белорусско-польскую границу, бросая в польских военных камнями.
Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел и администрации Польши.
Отмечается, что нелегалы также имели предметы с зажигательной смесью. Польские службы пытались оттеснить мигрантов от границы с помощью водометов.
Обстановка на пограничном пункте Брузги-Кузница остается напряженной. Сообщается о сотнях беженцев, которые сходятся к колючей проволоке с намерением незаконно пересечь границу и попасть в ЕС.
Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС
Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.
Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.
Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.
В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.
Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.
10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.
11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.