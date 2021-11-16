Средства будут потрачены на создание необходимых условий для выявления и пресечения незаконного пересечения границы.

Кабинет министров выделил Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

Об этом сообщили в Министерстве развития экономики.

"Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюще-режущей ленты типа "Егоза" с целью обеспечения охраны государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, средства будут потрачены на создание необходимых условий для выявления и пресечения незаконного пересечения границы.

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"Суверенитет и территориальная целостность нашего государства, безопасность граждан - главные задачи правительства. Поэтому чрезвычайно важным является своевременное осуществление мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы", - цитирует министра пресс-служба Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Кроме того, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. Глава МВД Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

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Автор: Богдан Слуцкий