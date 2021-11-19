Кроме того, о недопустимости пересечения госграницы их будут информировать через мобильные громкоговорители.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что незаконным мигрантам при попытке пересечения границы Украины из Беларуси будут рассылаться смс-сообщения на арабском и английском языках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Монастырский сказал во время выступления в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству.

"Пропаганда страны-агрессора никогда не потеряет возможности разыграть карту нагнетания страстей в случае негативного развития ситуации. Поэтому особое внимание мы обращаем на стратегические коммуникации и готовим мощную информационную кампанию. Граждане Украины должны четко понять, что происходит, осознавать всю потенциальную опасность миграционного кризиса, знать, каким образом, кого и как будут оповещать в случае выявления нелегальных мигрантов в приграничных районах", - сказал Монастырский.

Он отметил, что для информирования мигрантов о недопустимости пересечения госграницы и противоправного поведения будут использоваться мобильные устройства звукоусиления.

"Также предусмотрена рассылка предупреждающих текстовых обращений на арабском и английском языках через украинских операторов сотовой связи", - сказал Монастырский.

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Как сообщал УНИАН, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций относительно режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

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Автор: Виталий Саенко