Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками будет проводить дополнительные проверки аптек с целью прекратить обслуживание пациентов фармацевтами без соответствующего образования. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передает "Украинская правда".

Основанием для проверок стало выявление ряда аптечных учреждений, в которых штат не был полностью укомплектован сотрудниками с необходимой квалификацией. Согласно действующим требованиям, отпуск лекарственных средств должны осуществлять исключительно дипломированные провизоры. В Минздраве отмечают, что нарушение этой нормы может представлять потенциальную угрозу для потребителей, а потому усиление контроля за деятельностью аптек необходимо.

"Это важный шаг к повышению качества фармацевтической услуги и безопасности пациента. Он должен быть уверен, что при получении или покупке лекарственного средства с ним работает квалифицированный специалист, а услуга - соответствует стандартам качества", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Также в министерстве напомнили, что информация о специалистах с фармацевтическим образованием обязательно должна вноситься в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Отсутствие такой информации о работниках аптек станет поводом для Гослекслужбы проверить, предоставляют ли их посетителям услуги согласно лицензии.

Напомним, плановые проверки аптечных учреждений в Украине были восстановлены в январе текущего года в рамках государственной реформы фармацевтического рынка. В первую очередь они охватывают аптеки при медицинских учреждениях, таких как клиники и больницы.