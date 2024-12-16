В Украине создали альтернативу МСЭК: туда вошли почти 300 больниц (карта)

Учреждения отбирались по критерию приближенности - так, чтобы быть как можно ближе к людям во всех регионах.

Министерство здравоохранения создало команды по оценке функционирования лиц, которые должны заменить МСЭК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Определен перечень больниц, в которых будут работать экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица. На сейчас в него вошли 286 учреждений здравоохранения. Они соответствуют современным стандартам качества медицинских услуг и охватывают все регионы страны. На базе этих больниц будут работать экспертные команды, которые будут проводить профессиональное оценивание повседневного функционирования и определять инвалидность", - отметили в министерстве.

Отмечается, что заведения отбирались, в частности, по критерию приближенности - так, чтобы быть как можно ближе к людям во всех регионах. Большинство больниц уже определились с первым перечнем врачей, которые будут проводить оценку: это более 4300 врачей, которые будут работать в экспертных командах, тогда как в МСЭК работало почти 1300.

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1348 экспертных команд сформированы по следующим специализациям: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая. Они будут работать в новой электронной системе. К ней будут иметь доступ все врачи, которые будут создавать в ней электронное направление на оценку повседневного функционирования для своих пациентов. Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, объяснила:

"Электронная система, которую мы создаем, поможет избавиться от лишних бумаг и гарантирует прозрачность и подотчетность в принятии решений экспертными командами. В ней будет фиксироваться каждое действие и каждый документ, чтобы никто не мог задним числом изменить диагноз или решение. В течение следующего года будем расширять возможности системы и интегрируем ее с ЕСОЗ, чтобы еще облегчить работу врачам."

В Минздраве также сообщили, что в течение декабря дела, которые должны были быть рассмотрены в 2025-м или в конце текущего года, передаются от МСЭК в учреждения с экспертными командами.

Реформа МСЭК в Украине

Ранее работа МСЭК была дискредитирована многочисленными выявленными нарушениями и коррупцией, предоставлением фиктивной инвалидности. В связи с этим президент Владимир Зеленский в октябре созвал заседание СНБО, на котором было принято решение ликвидировать МСЭК.

4 ноября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена реформа Медико-социальных экспертных комиссий.

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