Финансироваться новая система оценки повседневного функционирования человека будет через НСЗУ.

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена реформа Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Согласно нему, с 1 января 2025 года заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения оценки повседневного функционирования лица" зарегистрирован в ВР под номером 12178. В Пояснительной записке к законопроекту сказано, что вместо понятия "медико-социальная экспертиза" вводится термин "оценка повседневного функционирования лица".

Согласно документу, с 1 января 2025 года вместо МСЭК в Украине заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей. В функции экспертных комиссий включено, в частности, установление группы инвалидности, направление лица на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного обследования.

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В Министерстве здравоохранения, которое разработало этот законопроект, говорят, что экспертные комиссии будут работать в многопрофильных мощных медицинских учреждениях, которые оснащены всем необходимым для оценки и дополнительного обследования. При необходимости, провести оценку можно будет не только очно в заведении, но и заочно, дистанционно или с выездом к пациенту.

Отмечается, что новая система будет цифровизированной – лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценки автоматически будут попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценки трудоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат.

"Человеку не придется ходить из кабинета в кабинет и сидеть в очередях, нося кипы бумажных справок", – сообщают в Минздраве.

Также отмечают, что цифровизация также предотвратит коррупцию и другие злоупотребления. Например, врачи до момента оценки не будут знать имени пациента, а пациент – имен врачей, которые будут оценивать его функциональность. Это исключит возможность предварительных коррупционных договоренностей.

Законопроектом предусмотрено, что направлять людей на оценку смогут лечащие врачи, а военнослужащих – врачи ВВК на основании четких критериев с помощью электронной системы. К процессу оценивания человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например, врача, который сможет объяснить дело пациента. Определено, какие врачи имеют право проводить оценивание, а какие – нет.

Предусмотрены также механизмы обжалования решений. Финансироваться новая система оценивания будет через НСЗУ.

Реформа МСЭК

Как сообщал УНИАН, за последние месяцы произошло несколько скандалов с задержаниями и обысками у руководителей и членов МСЭК. У них находили миллионные средства в иностранной валюте и документы, где говорится о предоставлении за взятки фальшивой инвалидности.

Много оформленных инвалидностей было в органах прокуратуры. После этого генеральный прокурор Андрей Костин ушел в отставку.

Зеленский отмечал, что установлено много фактов нарушений и очевидно "фальшивых инвалидностей должностных лиц".

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