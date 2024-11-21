Экспертные комиссии в Украине могут начать работать в начале следующего года, поделился нардеп.

Вместо МСЭК в Украине (медико-социальных экспертных комиссий) будут сформированы экспертные комиссии при кластерных и надкластерных больницах, и сейчас Кабинет министров Украины разрабатывает постановление, которое будет определять критерии формирования этих команд.

Об этом сказал член рабочей группы Комитета ВР Украины по вопросам социальной политики по реформе МСЭК Александр Вознюк в эфире "Киев24". Он напомнил, что вместо МСЭК планируется сформировать экспертные комиссии, которые начнут работать с 1 января 2025 г. Согласно объяснению Вознюка, кластерные учреждения - многопрофильные больницы в пределах госпитального округа с громадой в более 150 тыс. человек, обеспечивают потребность населения в лечении наиболее распространенных заболеваний. Сверхкластерные - это больницы, в которых есть ресурсы и технологии для оказания медицинской помощи в сложных или редких случаях заболеваний.

"Если мы говорим, например, о ментальных нарушениях, или потере конечностей, то соответственно под эту нозологию, под эту проблему будут формироваться экспертные команды. Это будут врачи, которые действуют. Сейчас Кабинет министров разрабатывает постановление, которое будет определять критерии формирования этих команд. Сейчас это пока в разработке. Я думаю, где-то в середине декабря правительство уже утвердит порядок формирования команд, критерии к кандидатам в экспертные команды", - прокомментировал он.

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Также, добавил Вознюк, этим постановлением будет утверждена новая методика оценки лица, претендующего на статус с инвалидностью:

"У людей впечатление, что это будет тяжелая процедура. На самом деле - это будет все просто".

Вознюк отметил, что во избежание очередей продумывают механизм: "Эти команды будут одновременно осматривать и выяснять вопрос о статусе, медицинском состоянии, функционале, экономической состоятельности, и будет вынесено соответствующее решение в отношении лица, обратившегося по потере своего функционала. Например, кластерная больница имеет 100 экспертов. Эти эксперты поделятся на несколько команд, в одной команде может быть 6 экспертов, в другой - 5, в другой - 15", - пояснил Вознюк.

Новости Украины о МСЭК - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, работа МСЭК была дискредитирована многочисленными выявленными нарушениями и коррупцией, предоставлением фиктивной инвалидности. В связи с этим президент Владимир Зеленский в октябре созвал заседание СНБО, на котором было принято решение ликвидировать МСЭК.

4 ноября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена реформа Медико-социальных экспертных комиссий. Согласно документу, с 1 января 2025 г. заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из врачей-практиков. Анонсировано, что человеку не придется ходить из кабинета в кабинет и сидеть в очередях, нося кипы бумажных справок, потому что новая система будет цифровизированной. Цифровизация также предотвратит коррупцию и другие злоупотребления.

Законопроектом предусмотрено, что направлять людей на оценку смогут личные врачи, а военнослужащих - врачи ВВК на основании четких критериев с помощью электронной системы. К процессу оценивания человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например, врача, который сможет объяснить дело пациента.

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