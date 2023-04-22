Переход на 12-летнюю систему обучения в школах Украины является евроинтеграционным шагом.

В Украине с 2024 года могут перевести школы на 12-летнюю систему образования, в настоящее время проводятся исследования и дискуссии о принятии решения.

"Что касается применения 12-летней системы уже с 2024 года. Действительно в законе Украины было прописано, что профильное трехлетнее среднее образование начинается с первого сентября 2027 года. Сейчас мы проводим специфические исследования, общаемся с экспертной средой, учеными, родителями, детьми для того, чтобы принять взвешенное решение, когда ввести двенадцатилетнее образование", - сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире информационного телемарафона.

По его словам, 12-летняя система обучения в школах является евроинтеграционным шагом, потому что большинство европейских стран Европейского Союза имеют именно 12-летнюю систему обучения. Кроме того, Витренко пояснил, что после этого решения украинские аттестаты среднего образования будут "полностью признаваться в европейских странах".

Видео дня

"Мы делали исследования среди 38 стран Европы. Там были не только страны Европейского Союза, но и другие европейские страны. Среди 38 стран: 19 стран имеют 12-летнюю систему обучения, 17 стран 13-летнюю, и даже есть страны с 14-летним и 15-летним полным общим средним образованием", - пояснил Витренко.

Он также отметил, что 11-летняя система образования осталась только в России и Беларуси.

Нововведения в школах Украины

Министр образования и науки Оксен Лисовый обратился к украинцам с призывом обсудить вопрос о количестве предметов, которые дети изучают в настоящее время в школах. По его словам, с 2027 года в старшей профильной школе дети смогут выбирать направление, по которому хотят учиться.

Ранее мы рассказывали, каким будет НМТ 2023 - тест, который будут сдавать в этом году выпускники вместо ВНО.

Вас также могут заинтересовать новости: