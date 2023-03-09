42% украинцев поддерживают изучение русского языка в определенном объеме.

52% украинцев считают, что русский язык вообще не стоит изучать в школах. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) опроса касательно отношения граждан к преподаванию русского языка в украиноязычных школах.

"Один из актуальных вопросов, который обсуждается в Украине, - в какой роли должен существовать русский язык. В частности, нужно ли изучать русский язык в школах с украинским языком преподавания и если "да", то в каком объеме. Примечательно обратить внимание, что 25-30 лет назад в опросах по этому вопросу даже не прилагалась опция "не изучать вообще", что свидетельствует о глубине изменений общественных взглядов, которые прошла Украина при жизни одного поколения", - указали в КМИС.

Отмечается, что еще в 2019 году только 8% украинцев считали, что вообще не стоит изучать русский язык в школах, в то же время сейчас таких людей - 52%.

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"И хотя сейчас 42% поддерживают сохранение изучения русского языка в определенном объеме, но даже здесь произошли значительные внутренние изменения в сторону уменьшения времени, которое должно отводиться на изучение русского языка", - отмечают социологи.

Так, в 1998 году 46% граждан считали, что объем изучения русского языка должен быть таким же, как и украинского. В 2019 году этот показатель составлял 30%, а сейчас только 3%.

Также с 32% до 6% стало меньше тех, кто считает, что русский язык должен изучаться в меньшем объеме, чем украинский, но в большем, чем другие иностранные языки.

"Сейчас фактически из указанных 42% подавляющее большинство - 33% (или почти 80% этой категории граждан) - хотели бы, чтобы русскому языку отводили столько же или меньше времени, чем другим иностранным языкам", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Кроме того, во всех регионах Украины прослеживается значительный рост количества тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать. Например, на западе Украины таких было лишь 22% в 2019 году, а сейчас - 64%.

"В то же время более симптоматичным является рост на юге и востоке. На юге в 2019 году лишь 1% считал, что русский язык не стоит изучать, а сейчас практически половина населения (49%). На востоке никто из респондентов опроса 2019 года не выступил за исключение русского языка из обучения в школах, а сейчас таких 30%", - сообщают в КМИС.

Вместе с этим, как отметили авторы исследования, "региональная специфика сохраняется, и все-таки, чем дальше на восток, тем больше тех, кто стремится сохранить изучение русского языка в определенном объеме".

"Впрочем, даже на юге и востоке среди тех, кто сейчас поддерживает сохранение изучения русского языка, абсолютное большинство выступают за объем, который не будет превышать объем изучения других иностранных языков. Для понимания глубины изменений - еще в 2019 году большинство настаивали на таком же объеме, как и изучение украинского языка", - говорится в пресс-релизе.

Среди прочего, авторы исследования отметили, что младшие респонденты больше настаивают на исключении изучения русского языка в школах.

*** В течение 14-22 февраля КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1 тыс. 017 респондентов, живущих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился с гражданами Украины в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% - для показателей, близких к 10%; 1,5% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.

Настроения украинцев во время войны - данные опросов

Социологи отмечают резкое изменение отношения украинского общества ко всему, что связывало его ментально и эмоционально с государством-агрессором.

Так, наиболее враждебными странами украинцы называют Россию, Беларусь и Венгрию, симпатизирующую политике Владимира Путина. А вот отношение к Канаде, Британии и США заметно улучшилось. Ухудшилось отношение и к самим россиянам.

За год еще почти 20% украинцев перестали стремиться к восстановлению СССР. Доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на юге и востоке страны несколько ниже.

Война же у граждан вызывает больше всего гнев и гордость. Более 90% украинцев сказали, что они гордятся своим гражданством.

Верит в Вооруженные Силы Украины абсолютное большинство респондентов.

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