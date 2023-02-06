Из-за военного положения ВНО в 2023 проводиться не будет - вместо этого 11-классники будут поступать в вузы на основе результатов НМТ.

В Украине не будет проводиться ВНО 2023 из-за действия военного положения. Вместо него выпускники школ будут поступать в высшие учебные заведения на основе результатов Национального мультипредметного теста. Поступление по НМТ уже одобрила Верховная Рада.

НМТ был введен в 2022 году, как альтернатива ВНО на время полномасштабной войны. Тест проходил в онлайн-формате. В отличие от ВНО, мультитест содержал вопросы по сразу трем предметам - украинскому языку, математике и истории Украины. По другим предметам тестирование не проводилось. Каждый блок содержал по 20 заданий, а всего на выполнение теста давалось 120 минут.

В 2023 году формат и условия проведения НМТ изменятся. УНИАН рассказал всё, что нужно знать про мультитест 2023 абитуриентам и их родителям.

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НМТ 2023 - главные особенности и нововведения

Национальный мульитетест выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений - временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). ТЭЦ будут созданы в Украине и в некоторых странах, где больше всего переселенцев.

НМТ 2023 будет содержать задачи по трем предметам. Из них два обязательных предмета - украинский язык и математика, а третий предмет - на выбор ученика: история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.

Всего на сдачу теста с тремя блоками выделяется 180 минут. Абитуриенты сами распределяют это время между предметами.

Заданий с открытой формой ответа в НМТ 2023 не будет. Но будут задания с короткой формой ответа, где вместо пропуска нужно вписать число или слово.

Дата НМТ 2023 пока не названа, но известно, что будет две сессии - основная и дополнительная.

Вступительная кампания 2023 - пороговые баллы по НМТ для поступления

Пороговый балл для поступления на контракт в 2023 году составит 10% правильных ответов по каждому из трех предметов (в прошлом году было достаточно дать 1 правильный ответ по каждому предмету).

Пороговый балл для поступления на бюджет будет отличаться для разных специальностей. Для большинства специальностей достаточно будет набрать 130 баллов, для специальностей "Право" и "Международные отношения" - 140 баллов, а для "Медицины" и "Стоматологии" - 150 баллов.

Абитуриент может подать максимум 20 заявлений на поступление, из них максимум 5 заявлений на бюджет. Средний балл атестатта при поступлении учитываться не будет, но будет учитываться региональный коэффициент, который определят с приближением даты НМТ.

НМТ по украинскому языку

Обязательный блок по украинскому языку будет содержать 30 заданий. Из них 10 заданий с одним правильным ответом из четырех, 15 - с одним правильным ответом из пяти, и 5 - на установление соответствия. Сочинение в рамках НМТ выпускники писать не будут.

НМТ по математике

Математика - второй обязательный предмет мультитеста. В этом блоке будет 22 задания. Из них - 15 тестов, 3 задания на установление соответствия, и 4 задания, где нужно вписать ответ.

НМТ по истории

В отличие от НМТ 2022, в 2023 история Украины является опциональным, а не обязательным предметом. В этом году вопросы по истории будут охватывать вторую половину XVI - начало XXI века. В 2022 году задания по истории затрагивали лишь события последнего столетия.

Всего по истории будет 30 заданий. Из них - 20 тестов с одним правильным ответом, 4 задания на установление соответствия, 3 - на установление хронологической последовательности и 3 задания с выбором трех правильных ответов из семи предложенных. Последние два формата вопросов новые для НМТ, но уже применялись в ВНО.

НМТ по остальным предметам

Блок по иностранному языку будет содержать 32 задания. Из них 5 тестов, 11 заданий на установление соответствия и 16 на заполнение пустых мест в тексте.

По биологии выпускникам нужно будет ответить на 30 заданий. Из них 24 теста, 4 задания на установление соответствия и 2 задания с выбором трех правильных ответов.

В блоке по химии будет 30 заданий. Из них 22 тестовых задания, 2 задания на установление соответствия и 6 заданий с кратким ответом.

На НМТ 2023 по физике будет 20 заданий. Из них 12 тестов, 2 задания на установление соответствия и 6 заданий с кратким ответом.

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