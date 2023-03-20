С 2014 года в армии много случаев, когда военнослужащие не имели возможности получить профильное образование, однако хорошо себя проявили на поле боя.

Верховная Рада Украины разрешила предоставлять офицерские звания защитникам, которые не успели получить высшее образование, но имеют боевой опыт.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня парламентом принят закон "О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно комплектования Вооруженных сил Украины должностными лицами офицерского состава на особый период" (регистрационный номер 8339). За него проголосовали 283 народных депутата.

Один из авторов законопроекта Дмитрий Разумков написал в Telegram, что им предусмотрено предоставление офицерских званий тем защитникам, которые не успели получить высшее образование, но имеют боевой опыт.

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"Еще с 2014 года в армии много случаев, когда военнослужащие не имели возможности получить профильное образование, однако хорошо себя проявили на поле боя. Но из-за несовершенства законодательства они до сих пор являются сержантами, а не офицерами", - отметил он.

Другие решения Рады в военной сфере

Как ранее сообщал УНИАН, в Верховной Раде намерены увеличить военные расходы более 500 миллиардов гривень. Внесение изменений в закон о госбюджете планируется принять уже в этом месяце.

7 февраля Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

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