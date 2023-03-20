Верховная Рада Украины разрешила предоставлять офицерские звания защитникам, которые не успели получить высшее образование, но имеют боевой опыт.
Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня парламентом принят закон "О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно комплектования Вооруженных сил Украины должностными лицами офицерского состава на особый период" (регистрационный номер 8339). За него проголосовали 283 народных депутата.
Один из авторов законопроекта Дмитрий Разумков написал в Telegram, что им предусмотрено предоставление офицерских званий тем защитникам, которые не успели получить высшее образование, но имеют боевой опыт.
"Еще с 2014 года в армии много случаев, когда военнослужащие не имели возможности получить профильное образование, однако хорошо себя проявили на поле боя. Но из-за несовершенства законодательства они до сих пор являются сержантами, а не офицерами", - отметил он.
Другие решения Рады в военной сфере
Как ранее сообщал УНИАН, в Верховной Раде намерены увеличить военные расходы более 500 миллиардов гривень. Внесение изменений в закон о госбюджете планируется принять уже в этом месяце.
7 февраля Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.