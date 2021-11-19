Сотрудники ГСЧС и полицейские будут проверять печное и электрооборудование.

Масштабные рейды пожарных стартуют в Украине. К украинцам могут прийти сотрудники ГСЧС и полицейские, чтобы проверить печное и электрооборудование.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Решение о проверках частных домов приняли после двух трагических случаев. Накануне в Винницкой и Хмельницкой областях из-за пожаров погибли десять человек, шестеро из них - дети.

Пожарные и полицейские будут ходить по домам людей и будут проверять правильность эксплуатации печей и электроприборов. Начнут с многодетных семей и тех, кто находится на учете у социальных служб.

Гибель детей в Хмельницкой области – что известно

Четверо детей погибли в пожаре в Хмельницкой области. Младшему малышу не исполнилось и года. Старшему было всего шесть.

Вероятнее всего, от огня в печи вылетели искры, а дети уже могли спать, когда угарный газ заполнил комнату. Родители спали в другой комнате, и отец бросился спасать детей, когда почувствовал дым, но было уже поздно. Есть подозрение, что на самом деле взрослых дома не было.

Участковый ранее приходил к ним и указывал на необходимость отремонтировать печку, но люди реагировали агрессивно. Теперь же родителям грозит тюремное заключение.

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Целую семью - родителей и четырех деток, от шести до 11 лет, нашли мертвыми в закопченном доме в Винницкой области. В доме все стены черные от копоти, а холодильник расплавился.

По предварительным выводам пожарных, сначала начал дымить удлинитель, а от него уже начал тлеть холодильник и другие вещи. В этот момент и взрослые, и дети крепко спали. Все умерли во сне.

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Автор: Анастасия Горбачева