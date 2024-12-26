По его словам, тысячи людей могли получить такой статус незаконно.

В Украине проверят людей, которые оформили инвалидность в течение последних трех лет. Такое заявление сделал народный депутат Руслан Горбенко.

"300 тысяч. Мы точно не сможем создать такое количество экспертных групп, чтобы в день проверяли условно тысячу людей с инвалидностью. Я понимаю, что где-то в течение двух лет будет поставлена задача проверить тех людей, которые получили в течение последних трех лет эту инвалидность", – сказал депутат в эфире программы "Вечер.Live".

По словам нардепа, речь может идти о десятках тысяч человек, которые незаконно получили такой статус.

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"Примерно 40 тысяч – условно – незаконно получили эту инвалидность. Это примерно, если взять исключительно только мужчин, 30%. Я думаю, эти экспертные группы будут понимать, что если у мужчины нет конечности, не надо его проверять", – добавил он.

Горбенко отметил, что фальшивая инвалидность может касаться наличия протеза, когда человек якобы имел какую-то операцию и это подтверждает рентген, хотя его пройти мог "двойник". По его мнению, в первый год таких проверок выявят 75-80% таких случаев.

Оформление инвалидности в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, среди украинцев на 300 тысяч человек увеличилось количество людей с инвалидностью. Такое заявление сделала министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она акцентировала, что на самом деле людей с инвалидностью может быть больше.

Отметим, что на фоне ряда коррупционных скандалов в структуре МСЭК, а также десятков случаев наличия инвалидности у работников государственных органов, МСЭК в Украине распустили. Вместо них будут работать команды по оценке функционирования лиц.

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