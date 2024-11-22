Как будут устанавливать инвалидность после ликвидации МСЭК: разъяснение МОЗ

Это будут делать медики из экспертной команды, которые получат доступ к расписанию и данным пациента только в день оценки.

С 1 января 2025 года в Украине начнет действовать обновленная система для установления инвалидности, которая заменит МСЭК. В Министерстве здравоохранения объяснили, как изменится процедура.

Первый этап - подготовка дела. Личный врач вместе с пациентом выбирает удобное заведение, где состоится оценивание. В электронной системе специалист заполняет направление и прикрепляет сканированные документы, подписывает их электронной подписью и направляет в выбранную больницу.

Для направления пациента на оценку, больше не надо заседания и решения врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

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Администратор команд больницы проверяет полноту информации в документах. Профиль дела и нужной для оценки команды определяется автоматически. После проверки система ставит дело в электронную очередь на ближайшее доступное время у профильной команды.

Администратор и врачи не знают, когда именно и к каким специалистам попадет пациент.

Личный врач получает оповещение в системе, а пациент - электронное письмо. Им сообщат только дату, время, место проведения и тип заседания, но не состав врачей.

Медики из экспертной команды получат доступ к расписанию и данным пациента только в день оценки. При необходимости они могут направить человека на дополнительные обследования, но только один раз и с четко указанными причинами.

Все материалы - дело, протокол, решение, рекомендации - ведутся и хранятся в электронном виде.

По всем пунктам решения фиксируется позиция каждого врача и общее заключение. Документы подписывают члены команды электронными подписями.

Кроме того, пациент может вести аудио или видеозапись оценки, а также привлечь доверенное лицо, прикрепив соответствующее обращение к делу. Выписку с решением пациент получает на электронную почту или заказным письмом. Врач тоже будет иметь доступ к документам в электронной системе. Информация о решении о статусе инвалидности также будет автоматически передаваться в социальную сферу.

Новости Украины о МСЭК - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, работа МСЭК была дискредитирована многочисленными выявленными нарушениями и коррупцией, предоставлением фиктивной инвалидности. В связи с этим президент Владимир Зеленский в октябре созвал заседание СНБО, на котором было принято решение ликвидировать МСЭК.

4 ноября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена реформа Медико-социальных экспертных комиссий. Согласно документу, с 1 января 2025 г. заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из врачей-практиков. Анонсировано, что человеку не придется ходить из кабинета в кабинет и сидеть в очередях, нося кипы бумажных справок, потому что новая система будет цифровизированной. Цифровизация также предотвратит коррупцию и другие злоупотребления.

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