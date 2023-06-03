Правоохранители зафиксировали нарушения, проверки продолжаются.

По всей Украине проверили уже около 4,8 тыс. укрытий, почти 900 из них оказались непригодными, а более 250 - закрытыми.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, проверку проводят более 5,3 тыс. спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти.

"По состоянию на сейчас проверили более 4800 укрытий по государству. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893", - отметил он.

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По словам главы МВД, все нарушения зафиксированы, а составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков.

"Ревизии продолжаются", - подчеркнул Клименко.

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Как сообщал УНИАН, ранее украинцы уже жаловались на закрытые укрытия во многих городах страны.

Однако, нового развития событий истории с закрытыми укрытиями добавила трагедия, которая произошла 1 июня в Деснянском районе Киеве. Там во время воздушной тревоги люди не могли попасть в закрытое укрытие местной поликлиники. В это время обломки сбитой ракеты упали неподалеку, в результате чего погибли три человека - две женщины и 9-летняя девочка.

Впоследствии был задержан первый заместитель председателя Деснянской РГА, директор медучреждения, где расположено укрытие, его заместитель, а также охранник.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Кимышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всему государству.

Комиссия по проверки укрытий и хранилищ города Киева в течение десяти дней будет ежедневно останавливать внимание на одном из десяти районов столицы.

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