Возглавит комиссию по проверке первый заместитель начальника КМВА, генерал-майор Владимир Кидонь.

Комиссия по проверке укрытий и бомбоубежищь города Киева в течение десяти дней будет ежедневно останавливать внимание на одном из десяти районов столицы. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Он отметил, что сегодня в 8 утра уже было проведено совещание по ревизии всех укрытий столицы. В совещании приняли участие городской голова Виталий Кличко, глава городской военной администрации Сергей Попко, представители Совета нацбезопасности, ГСЧС, Нацполиции, Минстратегпрома. Отмечается, что задача по проверке всех укрытий непростая, потому что в Киеве их более 4 тысяч.

Возглавит комиссию первый заместитель начальника КМВА, генерал-майор Владимир Кидонь, кроме того ГСЧС поможет с определением критериев оценки укрытий (доступность, базовые параметры и т.д.). Также планируют запустить чат-бот, чтобы привлечь общественность.

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"Мы с Виталием Кличко договорились, что каждое утро в 8 часов будем получать отчет комиссии, а каждый вечер вдвоем с ним будем проверять. Один день - один район города Киева. У нас как раз десять районов, десять дней. Мы вместе с ним пройдем, посмотрим какие-то выборочные укрытия, чтобы для себя лучше понять положение дел по разным районам города", - сказал министр стратпрома Александр Камышин.

Трагедия возле укрытия в Киеве

Напомним, что 1 июня произошла трагедия возле укрытия в Деснянском районе столицы. Там погибли три человека (две женщины и ребенок), которые во время ракетного обстрела не смогли укрыться из-за закрытых дверей бомбоубежища. После этого в столице началась активно проверка состояния и доступности укрытий для граждан.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Кимышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всему государству.

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