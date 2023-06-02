Для защиты жителей города обычно используются объекты двойного назначения.

Имеющиеся работающие защитные сооружения Киева могут обезопасить 2,8 млн человек.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

"Сегодня мы используем тот объем имеющихся защитных сооружений. Он позволяет нам одновременно защитить 2,8 млн человек – одновременно спустить под землю", - сказал Ткачук.

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По его словам, увеличивать фонд защитных сооружений планируется преимущественно за счет ремонта подвальных помещений, которые есть, а также согласовывается вопрос о строительстве хранилищ под стадионами.

"Есть предложения Департамента архитектуры и строительства, чтобы под стадионами уже начинали строить подземные паркинги, которые будут использоваться как объекты двойного использования. Но это долгая история, на годы. Вижу выход пока исключительно в проведении ремонтных работ, восстановлении того парка подвалов, которые уже есть в нашем городе. Как я уже говорил, Мы проверили с 2014 года более 13 тыс подвалов", - уточнил Ткачук.

Он сообщил, что за этот год фонд защитных сооружений города увеличен на 127 объектов за счет выполнения ремонтных работ, ввода в эксплуатацию новых подвальных помещений.

"Многие защитные сооружения скрывают от нас, особенно частная форма собственности, которые не желают, чтобы их использовали в качестве защитных сооружений. Но мы ведем постоянную работу с этим и пытаемся увеличить фонд", - также сказал Ткачук.

Всего, по его информации, сейчас в фонде 4655 тыс объектов гражданской защиты, из которых 514 - хранилища и 4141 - укрытия или объекты двойного использования. Из общего числа защитных сооружений 2504 - коммунальные, 1137 - частные, 244 - государственной собственность и "другие объекты" – до 20.

Ткачук напомнил, что категория "хранилища" – это защитные категорированные сооружения, которые находятся на предприятиях и предусмотрены для защиты работающей смены (имеют герметичные двери, вентиляционные установки, дизельгенераторы).

"Для защиты жителей города в основном используются объекты двойного назначения - подвалы, полуподвалы, заглубленные станции метро, подземные паркинги и подземные переходы. Таких объектов у нас более 4 тыс. это простейшие укрытия, которые предусмотрены для пребывания не более 3-х часов. В нем должна быть скамья, освещение, вентиляция. На дверях должна быть табличка, кто ответственный, контактный телефон", - отметил он.

Ткачук также сообщил, что после завершения учебного года укрытия в заведениях продолжат принимать людей. Сегодня, по его словам, вопрос дальнейшей работы этих хранилищ был также рассмотрен на заседании городской постоянной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Школы будут работать и пускать всех к укрытиям. Будет охрана, которую обеспечит коммунальная организация "Муниципальная охрана", добровольческие формирования территориальной общины можно привлекать", - сказал он.

В то же время Ткачук подчеркнул, что не все ДОУ Киева обеспечены хранилищами.

"Примерно из 1 тыс учебных заведений, которые мы имеем сегодня в городе, примерно 300 с хвостиком имеют защитные сооружения. И то, эти защитные сооружения рассчитаны на общее количество учеников и административного аппарата, которые находятся в школе. И имеем ситуацию, когда в школе 2-3 тыс учеников, а защитное сооружение рассчитано на 300 человек. Следовательно одновременно в школе может находиться не более 300 учеников с административным аппаратом. Поэтому последний год мы имеем дистанционное обучение, только младшие классы выходят на обучение", - пояснил он.

Ситуация с укрытиями в Киеве: это стоит знать

Как известно, сегодня, 2 июня, Кличко проинформировал, что принятое решение о круглосуточном доступе к укрытиям - обязательное к исполнению всем учреждениям и учреждениям.

В мае советник городского головы и депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец сказал, что в Киеве живет более 3,6 млн человек, отметив, что количество людей почти вернулось к отметке перед 24 февраля 2022 года - 3,9 млн человек.

Вчера, 1 июня, после трагедии с гибелью возле укрытия в Деснянском районе столицы трех человек (двух женщин и ребенка), которые во время ракетного обстрела не смогли скрыться из-за закрытой двери хранилища, в КГГА завили, что ключи от укрытий должны быть не только у комендантов балансодержателя, но и у жильцов домов рядом.

Сейчас обстоятельства гибели людей расследуют правоохранители, СБУ и прокуратура.

Городской голова Кличко вчера обратился в офис Президента и правительства об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской районной администрации Дмитрия Ратникова после трагедии с гибелью людей возле закрытого укрытия.

Вчера же во время пресс-брифинга директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук отметил, что ответственность за укрытие несет непосредственно балансодержатель. Сейчас в городе есть хранилища трех форм собственности: государственной, коммунальной и частной. По его словам, балансодержатель определяет коменданта и ответственных лиц, которые должны открывать ступени во время воздушной тревоги 24/7 и предоставлять свободный доступ граждан.

Ткачук посоветовал, если человек пришел и хранилище закрыто, то можно звонить 101 или 15-51. спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы приедут и срежут замок, заверил он, добавив, что это будет сделано даже если частная форма собственности.

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