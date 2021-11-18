В семи регионах в течение весны и лета 2022 года запустят пилотные проекты по оптимизации сети учреждений профессионального образования.

В Украине наблюдается значительный спрос на технические специальности, и молодежь ими мало интересуется. Как следствие - возникает нехватка молодых специалистов в рабочей сфере. А это, в свою очередь, приводит к уменьшению инвестпривлекательности нашей страны.

В Минобразования рассказывают, что лишь около 20% поступающих выбирают технические профессии. В Европе этот показатель втрое выше, он достигает 60%, сообщает "24 канал".

"Почему-то у нас сложилось такое впечатление, что после получения профессионального образования у нас отсутствует дальнейшее развитие. Отдельные мероприятия мы направляем на преодоление этих стереотипов и популяризацию профессий и популяризацию профессионального образования", – отметила гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

В МОН напоминают, что год назад утвердили стратегию по развитию профессионального образования в Украине. Так, планируется создание эффективной сети заведений и модернизации имеющихся профтехучилищ.

В семи регионах в течение весны и лета 2022 года запустят пилотные проекты по оптимизации сети учреждений профессионального образования, отметила Шумик. Речь идет о таких областях: Винницкая, Полтавская, Николаевская, Запорожская, Черновицкая, Ривненская, Львовская.

"И по результатам этого пилотирования будут наработаны планы по созданию эффективной сети", – подытожила гендиректор директората профессионального образования МОН.

Автор: Иван Бойко